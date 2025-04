L’isola dei famosi 2025: le prime impressioni di Veronica Gentili

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oramai manca poco alla nuova edizione de L’isola dei famosi, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 7 maggio, subito dopo la conclusione di The Couple. Come sempre, nel reality vedremo dei concorrenti celebri che dovranno fare di tutto per sopravvivere durante la loro permanenza su un’isola deserta. Tuttavia, quest’anno il format si rivoluziona, a partire dalla conduttrice. Al timone ci sarà infatti Veronica Gentili, la quale ha anticipato qualcosina nel corso di un’intervista a TV Sorrisi. Vediamo un po’ cosa ha detto la giornalista, già famosa per il suo trascorso su Rete 4 e per essere già conduttrice de Le Iene.

L’isola dei famosi: l’emozione di Veronica Gentili

Veronica Gentili ha affermato circa la sua nuova avventura all’Isola dei famosi: “Sono molto emozionata. No, non me l’aspettavo ed è stata una grandissima sorpresa. Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest’ottica ha chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno, in modo da tirare fuori dal racconto di fatti e persone tutto ciò che è possibile”. In seguito, la giornalista ha anche rilasciato alcune impressioni sul cast dell’Isola dei famosi 2025. In questi ultimi giorni sono giò stati fatti 12 nomi, anche se TV Sorrisi ha assicurato che ce ne saranno degli altri. Al riguardo, Gentili ha dichiarato: “Sono persone che hanno tutte qualcosa da raccontare, come un vissuto importante. Come Chiara Balistreri, vittima di stalking da parte dell’ex fidanzato. O l’attore Mirko Frezza, passato da frequentare la strada ad aiutare gli altri. E ancora, Patrizia Rossetti, emblema della donna di spettacolo che si metterà in gioco con tutta la sua umanità e normalità. L’attrice siciliana Loredana Cannata, vegana, crudista e amante degli animali. E infine Cristina Plevani, che torna in un reality dopo aver vinto nel 2000 il primo Grande Fratello, allontanandosi dalle scene”. Alcuni nomi erano già circolati sul web qualche settimana fa e più di recente era stato reso noto un servizio fotografico a cui hanno partecipato gli stessi naufraghi per lanciare la nuova edizione del reality. Inoltre, la nostra onnipresente Deianira Marzano ha parlato di un litigio tra due concorrenti che stava rischiando di degenerare. Pare che entrambe si siano accusate di aver monopolizzato l’obiettivo del fotografo. Riguardo agli aiutanti di Veronica, nel programma vedremo Simona Ventura nell’inedita veste di opinionista e Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato. Veronica ha aggiunto: “Sono molto felice. Simona è una grande donna, ironica e sagace, che sa cogliere le sfumature. Pierpaolo ha entusiasmo, ha proprio voglia di andare lì, di scoprire un’altra realtà e fare questa esperienza. Alla fine, Veronica ha anche svelato il tipo di edizione che condurrà: “Difficile dirlo a priori. Immagino di poter portare la mia enorme curiosità verso le persone e quello che succede nella loro testa, anima e cuore e spirito. Le condizioni in cui vivranno i naufraghi saranno radicali ed estreme. Ho totale solidarietà nei loro confronti, ma le condizioni difficili in cui procacciarsi il cibo serviranno per costruire con gli altri relazioni virtuose, empatiche o di conflitto volte a collaborare e a ottenere un unico risultato: sfamarsi”.