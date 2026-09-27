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L’ischitano Desiato condanna il Real Forio, l’intervista al centrocampista del Manfredonia

Il match-winner di Real Forio-Manfredonia è Samuele Desiato, classe 2007, nativo dell’isola di Ischia e precisamente di Lacco Armeno.

“Per me è stato emozionante segnare contro la squadre del mio paese, ma non mi sento un cuore ingrato, ho fatto solo il mio dovere, nient’altro” ha detto il giovane centrocampista del Manfredonia.

“Il gol è molto importante per me e per la squadra, ci stiamo riprendendo, siamo una squadra molto forte. Ora puntiamo al Bisceglie” chiude il 70 dei sipontini.