L’Ipeoa tra sport, cultura e legalità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’IPEOA TRA SPORT, CULTURA E LEGALITA’



L’anno scolastico, per quanto concerne la didattica frontale è giunto al termine. E’ stato un anno ricco di soddisfazioni per tutta la comunità dell’Ipeoa M. Lecce. Un anno ricco di progetti, incontri ed iniziative ma anche un anno di crescita per gli alunni, che si sono cimentati nel primo anno di corso e per quelli che otterranno l’agognato diploma.



Tra i discenti, che hanno frequentato la sede di Manfredonia, bisogna ricordare un atleta che ha giocato nel Manfredonia, in Serie D. Si tratta di Giovanni Castaldi di Barano di Ischia. Un difensore che ha dato lustro al calcio locale, indossando la maglia del Grande Torino al torneo giovanile di Viareggio 2025, festeggiato e salutato dai compagni della 4^ Cm, dai docenti e dal personale tutto, il 23 u.s.



Come ha affermato il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: “Abbiamo condiviso un momento di gioia e di amicizia, in un periodo in cui le cose del mondo non vanno bene; e, ciò significa che siamo stati bravi. E poi vorrei salutare calorosamente Giovanni, il quale, nella esperienza sipontina ha saputo combinare lo studio con la sua passione che è il calcio e sicuramente lo rivedremo in altri lidi. Giovanni è un esempio che deve essere una prassi per tutti noi. Le squadre di Capitanata storicamente non hanno vinto scudetti o coppe internazionali, ma i propri tifosi hanno donato ai propri beniamini una sola cosa… il Cuore. E tu caro Giovanni continua a volare e a sognare”.



Il giovane Castaldi, difensore possente ed arcigno, regolare nel comportamento e mai falloso, dotato di ottimo palleggio, ritornerà dal prestito, mentre a Manfredonia, in questi giorni si sta cercando di allestire una squadra per il prossimo anno. Giovanni Castaldi mancherà a tutta la comunità dell’Ipeoa, la quale gli augura le migliori fortune per il futuro.



Per quanto riguarda gli incontri istituzionali della scuola, il giorno 23 maggio, presso il laboratorio “Ravviso” della sede di San Giovanni Rotondo, si è rilevata la bellissima condivisione del messaggio enunciato nel libro “La sinfonia degli animi tra le pagine del cuore di Marysol” della Dott.ssa Mattea Dragano. Un ringraziamento speciale da parte del Dirigente Scolastico all’autrice, al moderatore il prof. Ciro Iannacone, alle relatrici prof.ssa Rosa Marchesani e Nunzia Augello. “Vorrei fare un doveroso ringraziamento ai ragazzi più piccoli della scuola che hanno dinanzi a loro l’intero percorso scolastico, volto a condurli al completamento del processo di maturazione tanto auspicato, per il quale noi addetti ai lavori ci prodighiamo quotidianamente”, ha affermato in conclusione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti.



Durante l’incontro, in ossequioso silenzio, si è dedicato un minuto alla memoria del compianto giudice Giovanni Falcone, nel giorno dell’anniversario della sua morte, come segno forte di supporto civico e legalitario.



Mentre il giorno 26 maggio, all’insegna dei valori della riabilitazione e della risocializzazione, la scuola ha ospitato una giornata intitolata “Semi di Futuro”, con le testimonianze dei giovani della comunità “ArtLabor”. Sono intervenuti la direttrice della comunità Rita Frigerio, l’avvocato Leonardo Cavalli, la direttrice dell’ITCA Nunzia Ciavarella, la rappresentante del comune di San Giovanni Rotondo Stefania Siccardi e la giornalista dell’ “Attacco” Mattea Dragano. Come ha affermato il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: “vogliamo stare al centro del territorio ricoprendo anche azioni rosocializzanti e di recupero.

E sempre nella stessa data altri 13 studenti sono stati sottoposti all’esame di certificazione linguistica Cambridge. Mentre il giorno 30 maggio, a conclusione delle attività didattiche, saremo ospiti delle due RSA di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo. Noi siamo una comunità che mette insieme dei valori come l’etica, la professionalità, l’istruzione, la formazione, sport e valori civici e morali”.



Tra le notizie positive del mese di Maggio è da menzionare il 2° posto per Giuseppe Massa della classe 3^ del corso serale nell’ambito del concorso “Lo Spirito Olimpico e Paralimpico per la promozione della Pace e dei Diritti Umani”, a cura del Club per l’UNESCO di Foggia.



Insomma, come ha affermato più volte il Dirigente Talienti: “Vogliamo che i nostri studenti siano quei cittadini che possano garantire un futuro polifonico e florido a noi tutti”.

Foto 3, il Prof. Luigi Talienti con Giovanni Castaldi il quale ha consegnato la maglia dei Delfini al Dirigente Scolastico.

Foto 2, il minuto di silenzio della comunità dell’Ipea M. Lecce, in onore del Giudice Falcone.

Foto di copertina, un momento della presentazione del libro “La sinfonia degli animi tra le pagine del cuore di Marysol” della Dott.ssa Mattea Dragano.