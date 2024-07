L’inquinamento atmosferico può causare problemi sulla salute mentale. Lo dimostrano recenti studi scientifici.

La ricerca della professoressa Anna Oudin, epidemiologa e statistica dell’Università di Umea, basata su un profilo sanitario (campioni di sangue, pressione arteriosa, valutazioni sensoriali etc.) e su una valutazione cognitiva dei partecipanti, mostra una correlazione tra l’esposizione all’inquinamento atmosferico e la frequenza di Alzheimer, disturbi vascolari etc.) e il danneggiamento delle funzioni cognitive negli anziani. Un’altra analisi condotta negli USA dalla professoressa Melinda C. Power, epidemiologa dell’Istituto Milken, Università George Washington, ha analizzato l’impatto dell’inquinamento causato dal traffico sulle funzioni cognitive. Le polveri sottili, infatti sarebbero in grado di attraversare la barriera matoencefalica, provocando infiammazione dei neuroni e stress ossidativo. Tali particelle sono talmente sottili da riuscire a superare tutte le barriere biologiche, anche la placenta, provocando disturbi del neurosviluppo e patologie di tipo immunologico.