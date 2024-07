L’Università di Foggia presenta la campagna di comunicazione per l’a.a. 2024/2025 e il logo celebrativo del 25esimo anniversario della sua istituzione



Foggia, 15 luglio 2024. Si terrà mercoledì 17 luglio, alle ore 10,30, presso l’Auditorium B. Di Fortunato di Palazzo Ateneo (Via Gramsci 89 – VI piano) la conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione per l’ a.a. 2024/2025 che assume, quest’anno, una connotazione particolarmente significativa in quanto legata alle celebrazioni del 25esimo anniversario dell’istituzione dell’Università di Foggia che ricorre il prossimo 5 agosto.



Un traguardo importante per la Comunità Unifg ma anche per la città di Foggia e per il territorio celebrato con un logo elaborato da Paolo Grenzi, donato dallo Studio Grenzi all’Ateneo, e che sarà presentato in occasione della conferenza stampa.



La campagna di comunicazione, che accompagna il periodo dedicato alle immatricolazioni/iscrizioni dei futuri studenti e studentesse, è stata ideata da Paolo Grenzi e ha visto la collaborazione dei videomakers Moreno De Lauri e Santa Ricco sotto il coordinamento del delegato rettorale alla Terza missione, prof. Danilo Leone e della dott.ssa Maria Rosaria Lops responsabile del Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo. Confermata, anche quest’anno la partecipazione della Presidente del Consiglio degli studenti, dott.ssa Emanuela Vocino,

nella progettazione del concept,

Nell’ambito della realizzazione del progetto creativo un ruolo fondamentale è stato attribuito alla città di Foggia nella consapevolezza che formazione e conoscenza non possono essere slegate dal luogo in cui vengono generate. Da qui il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale che, anche in questa occasione, ha manifestato la sua attenzione verso l’Università sostenendo e patrocinando la campagna di promozione dell’offerta formativa Unifg.

Alla conferenza stampa interverranno:

Lorenzo Lo Muzio – Rettore dell’Università di Foggia

Maria Aida Episcopo – Sindaca del Comune di Foggia

Danilo Leone – Delegato rettorale alla Terza Missione

Domenico Di Molfetta – Assessore comunale

Giulio De Santis – Assessore Comunale

Maria Rosaria Lops – Responsabile Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo

Emanuela Vocino – Presidente del Consiglio degli studenti

Ilaria Cirulli – studentessa Unifg

Paolo Grenzi – Studio Grenzi

Moreno De Lauri e Santa Ricco – videomakers