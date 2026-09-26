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L’incidente del petrolchimico del 1976: cosa accadde quel 26 settembre

MANFREDONIA – MONTE SANT’ANGELO: Cosa accadde quel 26 settembre 1976? L’incidente si verificò in seguito allo scoppio della colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca, alle 9.50 del 26 settembre 1976 nello stabilimento Anic.

La posizione dello stabilimento era appena fuori (poche centinaia di metri) il quartiere Monticchio della città di Manfredonia. L’incidente ha investito completamente questo quartiere e la zona circostante con diverse decine di tonnellate di arsenico.

L’impianto esploso era una torre di lavaggio dell’anidride carbonica utilizzato per la produzione dell’ammoniaca. In seguito all’esplosione, si ebbe la dispersione sulla città di almeno dieci tonnellate di arsenico.

Gli abitanti di Manfredonia udirono l’enorme boato il quale provocò preoccupazione fra i cittadini. L’azienda tuttavia nascose l’accaduto per quattro giorni prima che la catastrofe fosse dichiarata: inizialmente non comunicò nulla, salvo poi dichiarare che la nube fuoriuscita era semplice vapore acqueo. Una vergogna.