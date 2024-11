L’imprenditore manfredoniano Antonio Vitulano eletto nel Consiglio Generale di Confindustria Foggia 

Lo scorso Mercoledì 20 Novembre 2024, presso la sede di Confindustria Foggia, si è tenuta l’assemblea per l’elezione dei 15 componenti del Consiglio Generale di Confindustria Foggia per il quadriennio 2024-2028.

Il Manager di Manfredonia Antonio Vitulano della A&G Vitulano e della nota catena di shop Vitulano DrugStore che ha raggiunto quota 103 punti vendita tra Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo è statp eletto nel consiglio generale di Confindustria Foggia.

Le Parole dell’imprenditore: “Sono lieto e profondamente onorato di annunciare la mia elezione, avendo ottenuto un consenso di 604 voti. Questo risultato rappresenta per me un grande riconoscimento e una responsabilità che affronterò con determinazione.” Prosegue: “Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura e hanno riposto la loro fiducia in me. Insieme ai colleghi eletti , lavoreremo per favorire lo sviluppo economico, la competitività delle aziende locali e la crescita sostenibile del nostro territorio.“