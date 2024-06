Lidya Colangelo, la prima donna eletta Sindaco di San Severo: “Onore straordinario”

Lidya Colangelo, la prima donna eletta Sindaco di San Severo, esprime la sua gratitudine agli elettori.

“Essere eletta come prima sindaco donna di San Severo è un onore straordinario che accolgo con un profondo senso di responsabilità. Questo storico risultato è il frutto del vostro coraggio e della vostra determinazione nel volere un cambiamento positivo per la nostra città. La vostra partecipazione attiva e il vostro entusiasmo durante la campagna elettorale sono stati per me fonte di ispirazione e forza. Io, il mio vice sindaco Anna Paola Giuliani e tutta la nostra squadra ci impegniamo a lavorare instancabilmente fin da subito per realizzare progetti che migliorino la qualità della vita di tutti i cittadini di San Severo. Ogni decisione sarà presa con il cuore e con la mente, mettendo al centro il bene comune e le esigenze della nostra comunità.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e tutti gli elettori che hanno esercitato il loro diritto di voto. La vostra voce è stata ascoltata e continuerà a essere la guida del nostro operato. Grazie”

Lidya Colangelo

Sindaco di San Severo