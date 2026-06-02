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Libere di scegliere. L’evento a Manfredonia

Un momento di confronto autentico, ricco di contenuti e di umanità.



Le testimonianze ascoltate hanno ricordato quanto sia difficile scegliere la libertà quando si proviene da contesti mafiosi e quanto sia fondamentale il ruolo delle istituzioni e della comunità nel sostenere chi intraprende questo percorso.

Particolarmente significativo è stato il richiamo al valore dell’autodeterminazione femminile: nelle realtà segnate dalla presenza mafiosa, le donne sono spesso chiamate a confrontarsi con condizionamenti culturali, familiari e sociali profondamente radicati.

Per questo, ogni percorso di emancipazione rappresenta non solo una scelta personale di coraggio e libertà, ma anche un contributo concreto al cambiamento delle comunità e alla costruzione di una cultura della legalità.

L’autodeterminazione delle donne costituisce infatti uno degli strumenti più efficaci per contrastare la cultura mafiosa, perché afferma diritti, dignità e libertà contro ogni forma di controllo e sopraffazione.



Proprio per questo è essenziale che tali percorsi non lascino sole le persone che li intraprendono. L’impegno delle istituzioni, insieme a quello della scuola, dell’associazionismo e della società civile, è decisivo per offrire protezione, opportunità e strumenti di autonomia a chi sceglie di rompere con contesti di illegalità e violenza. Accompagnare queste scelte significa trasformare il coraggio individuale in un percorso concreto di riscatto e di cittadinanza.



L’attenzione e la partecipazione che hanno accompagnato l’incontro confermano che sui temi della giustizia, della legalità e dell’emancipazione dalle mafie esiste un bisogno profondo di conoscenza e consapevolezza. Un segnale importante, soprattutto per le nuove generazioni.