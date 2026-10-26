L’Eredità, ospiti 26 ottobre Elena Sofia Ricci: l’attrice si mette alla prova da Marco Liorni

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L’Eredità continua i festeggiamenti per la venticinquesima edizione con una serie di ospiti speciali pronti a entrare nel celebre studio di Rai 1. Nella puntata in onda il 26 ottobre, Marco Liorni accoglierà Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate della televisione italiana.

La presenza dell’interprete rappresenta uno dei momenti più attesi della settimana e offrirà al pubblico la possibilità di scoprirla in una veste inedita. Tra domande, curiosità e sfide, l’attrice si confronterà con i giochi che hanno reso celebre il programma. Come se la caverà Elena Sofia Ricci nelle prove de L’Eredità? Quali aneddoti racconterà durante la puntata? E cosa rivelerà sulla nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia?

Elena Sofia Ricci ospite a L’Eredità il 26 ottobre

La protagonista assoluta della puntata sarà Elena Sofia Ricci, pronta a lasciare temporaneamente il set per partecipare al quiz condotto da Marco Liorni.

L’attrice entrerà nello studio de L’Eredità per vivere un’esperienza diversa dal solito e confrontarsi con le domande che ogni giorno mettono alla prova concorrenti e ospiti. La sua partecipazione rappresenta un appuntamento particolarmente atteso dai telespettatori che seguono da anni la sua carriera tra cinema, fiction e teatro.

Durante la trasmissione non mancheranno momenti dedicati al racconto del suo percorso professionale e alle nuove sfide che l’attendono sul piccolo schermo.

Elena Sofia Ricci presenta I casi di Teresa Battaglia

La presenza dell’attrice sarà anche l’occasione per parlare della nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia, una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni dal pubblico di Rai 1.

Interpretando il ruolo dell’investigatrice Teresa Battaglia, Elena Sofia Ricci ha conquistato critica e telespettatori grazie a un personaggio complesso e ricco di sfumature. Nel corso della puntata offrirà alcune anticipazioni sul nuovo capitolo della serie e sui temi che verranno affrontati nelle nuove puntate.

Per i fan della fiction si tratterà quindi di un’occasione importante per scoprire qualche dettaglio in più sul ritorno della protagonista.

L’Eredità festeggia le 25 edizioni con Marco Liorni

La partecipazione di Elena Sofia Ricci si inserisce all’interno di una stagione speciale per L’Eredità, che quest’anno celebra il traguardo delle 25 edizioni.

Il quiz continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del preserale italiano e ogni giorno riunisce milioni di spettatori davanti alla televisione. Accanto a Marco Liorni trovano spazio le professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, affiancate dai ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

Tra ospiti, sfide e momenti di spettacolo, la puntata del 26 ottobre conferma la volontà del programma di celebrare questo importante anniversario coinvolgendo alcuni dei volti più apprezzati della televisione italiana.