Il Paradiso delle Signore, cambio programmazione 27 ottobre: la soap anticipa l’orario su Rai 1

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Martedì 27 ottobre, Il Paradiso delle Signore cambia orario e arriva in anticipo nel pomeriggio di Rai 1. Inoltre, la rete modifica la programmazione per fare spazio a un appuntamento speciale del Tg1 dedicato all’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace da Assisi. La variazione riguarda solo la giornata di martedì, ma costringe gli spettatori a rivedere le proprie abitudini.

A questo punto diventa inevitabile chiedersi: a che ora inizia Il Paradiso delle Signore? Perché la soap viene anticipata? E cosa trasmetterà Rai 1 subito dopo la puntata?

Il Paradiso delle Signore anticipa alle 15:15: cosa succede martedì 27 ottobre

La puntata di Il Paradiso delle Signore del 27 ottobre non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano. La soap partirà infatti intorno alle 15:15, con un anticipo significativo rispetto alla collocazione abituale. La scelta nasce dalla necessità di garantire spazio allo speciale del Tg1 previsto alle 16:00, dedicato all’evento religioso e internazionale che si terrà ad Assisi alla presenza di Papa Leone XIV. Per gli spettatori cambia soprattutto l’orario.

Chi segue quotidianamente le vicende del grande magazzino milanese dovrà sintonizzarsi prima del solito per non perdere l’inizio della puntata. La variazione riguarda solo la giornata di martedì, ma rappresenta un dettaglio importante per chi non vuole rischiare di collegarsi troppo tardi.

Alle 16:00 lo speciale del Tg1 da Assisi: perché Rai 1 modifica il palinsesto

Subito dopo Il Paradiso delle Signore, Rai 1 trasmetterà lo speciale del Tg1 dedicato all’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace. La diretta, realizzata in collaborazione con Rai Vaticano, seguirà un appuntamento che mette al centro il dialogo tra popoli e religioni. Per garantire la copertura dell’evento, la rete adatta temporaneamente il palinsesto pomeridiano.

L’anticipo della soap è quindi una scelta legata a un’esigenza editoriale e non a un cambiamento stabile della collocazione della serie. Gli spettatori potranno così seguire prima la puntata e poi lo speciale, senza sovrapposizioni.

Un pomeriggio diverso per Rai 1: cosa devono sapere i telespettatori

La giornata del 27 ottobre si presenta diversa dal solito per il pubblico di Rai 1. La rete anticipa Il Paradiso delle Signore alle 15:15 e dedica la fascia delle 16:00 allo speciale del Tg1 da Assisi. Chi non riuscirà a seguire la puntata in diretta potrà recuperarla su RaiPlay, secondo le modalità di pubblicazione previste dalla piattaforma.

La variazione riguarda esclusivamente l’orario di messa in onda. Gli appassionati della soap dovranno prestare attenzione alla guida TV per evitare di collegarsi troppo tardi e perdere l’inizio della puntata. In sintesi, martedì 27 ottobre Il Paradiso delle Signore inizierà prima del solito, mentre Rai 1 darà spazio a un evento speciale di grande rilevanza.