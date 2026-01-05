L'Eredità, Federico alla ghigliottina non indovina "Cronaca"

La puntata si è aperta con il ritorno di Giulio, il campione uscente che nelle ultime settimane aveva conquistato il pubblico. Al suo fianco i concorrenti Antonella da Ravenna, Carlo Alberto da Torino...

La puntata si è aperta con il ritorno di Giulio, il campione uscente che nelle ultime settimane aveva conquistato il pubblico. Al suo fianco i concorrenti Antonella da Ravenna, Carlo Alberto da Torino, Ilaria da Mantova, Tommaso da Cesenatico, Paola da Firenze e Federico. Proprio quest'ultimo è riuscito a farsi strada attraverso tutti i giochi eliminatori, detronizzando Giulio e conquistando il diritto di affrontare la prova finale.

La Ghigliottina di Federico a L'Eredità

Federico si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi potenziale di 180.000 euro, una cifra da capogiro che avrebbe potuto cambiare la sua vita. I cinque indizi forniti erano: "Brevi", "Amore", "Ultime", "Locale", "Fare". Dopo un minuto di riflessione, il neo campione ha scritto sul cartoncino la sua risposta: "Storie".

La delusione è arrivata pochi istanti dopo, quando Marco Liorni ha rivelato che la parola corretta era "Cronaca". Un errore che ha fatto sfumare il ricco montepremi e scatenato i commenti sui social.

"Ha sparato la prima cosa che gli è venuta in mente", hanno scritto alcuni utenti su X, mentre altri hanno difeso Federico: "Con 'fare' ci poteva stare tutto, indizio troppo vago". Il dibattito sulla difficoltà degli indizi dell'Eredità è ormai un classico tra i telespettatori affezionati al programma.

Federico tornerà domani per difendere il titolo di campione.