L’Eredità, Marcello si fa da parte e Lodovica vola alla Ghigliottina con 190.000 euro

L’Eredità torna su Rai 1 dopo la pausa della giornata precedente, necessaria per lasciare spazio all’inaugurazione del Teatro alla Scala. La puntata segna un nuovo cambio di guardia alla Ghigliottina, che arriva dopo l’ennesimo traguardo raggiunto da Marcello. Il campione di origini campane ha infatti toccato quota 23 partecipazioni, confermandosi come una presenza solida e costante: riuscirà a mantenere il titolo per un mese intero? Entriamo nel dettaglio di quanto accaduto in questa nuova puntata del quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

I concorrenti della puntata dell’8 dicembre de L’Eredità

Marcello si è confrontato con Francesca di Viterbo, Pietro di Molinella, Lodovica di Reggio Emilia, Claudia di Palermo, Filippo di Cuneo e il professore Samuel. Ancora una volta, a distinguersi nel corso della puntata sono stati gli stessi tre concorrenti: Samuel, Marcello e Lodovica. Questa volta, però, l’esito finale è stato diverso dal solito.

È stata infatti Lodovica a conquistare l’accesso alla Ghigliottina, riuscendo a eliminare Marcello nel decisivo gioco dei 100 Secondi e interrompendo così la sua corsa verso un’ulteriore conferma.

La campionessa e la soluzione finale alla Ghigliottina

La campionessa si è presentata al round finale con un montepremi iniziale di 190 mila euro, visibilmente emozionata ma determinata. Tuttavia, parola dopo parola, il bottino si è progressivamente dimezzato fino a fermarsi a quota 23.750 euro. “Parola”, “Occhio”, “Massimo”, “Settore” e “Parere” sono stati gli indizi proposti nella Ghigliottina. Dopo un’attenta riflessione, Lodovica ha scelto di puntare sul termine “Riguardo”. Una scelta ponderata, ma non sufficiente: la parola corretta che le avrebbe consentito di portare a casa la vincita era infatti “Esperto”.