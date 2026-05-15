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L’emozione del secondo Manfredonia Triathlon Sprint é ancora viva

Domenica 10 maggio è stata una giornata indimenticabile di sport, passione e condivisione. Come Triathlon Manfredonia Asd, siamo immensamente orgogliosi dei tantissimi attestati di stima che stiamo ricevendo. Leggere i vostri commenti e vedere i vostri sorrisi ci ripaga di tutti i mesi di duro lavoro e dedizione!

Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile da soli. Per questo ci teniamo a fare dei grandissimi RINGRAZIAMENTI:

A tutte le società sportive che hanno partecipato e a ogni singolo atleta che ha sudato e onorato il nostro percorso

A tutti i nostri partner, per il supporto fondamentale

Al Comune di Manfredonia e alla Regione Puglia per il patrocinio e la vicinanza

Alla Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia e all’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale , alla Croce Rossa, alla Paser e all’AN Carabinieri sezioni di Manfredonia per la collaborazione logistica e strategica indispensabile per la riuscita dell’evento.

Ma la festa è stata doppia per i nostri colori! I nostri atleti che hanno gareggiato in casa hanno tirato fuori grinta e cuore, conquistando piazzamenti di assoluto rilievo e tanti podi:

Il sipario cala su questo weekend magico, ma la nostra macchina organizzativa non si ferma. Ricarichiamo le batterie e vi diamo ufficialmente appuntamento al 2027 per la 3^ edizione del Manfredonia Triathlon Sprint!

Continuate ad allenarvi… noi vi aspettiamo!