Legge per la tutela degli animali, soddisfazione Forza Italia Manfredonia

E’ stata approvato, in via definitiva, il disegno di legge, che aggrava, tra l’altro, le pene, per qualsiasi forma di maltrattamento o uccisione, nei confronti degli animali propri ovvero di altre persone.

Ad essere protetti, per la prima volta,sono gli esseri ANIMALI in quanto tali, in maniera molto ampia.

Esprimiamo viva soddisfazione per questa rilevante iniziativa del Governo nazionale e della maggioranza parlamentare, anche in considerazione del fatto che la nostra Città è stata segnata da episodi gravissimi, verificatisi recentemente ai danni degli amici a quattro zampe.

I consiglieri comunali di Forza Italia