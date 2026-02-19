[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Università del Centro-Sud a confronto: il 20 febbraio a Foggia un convegno su transizioni, aree interne e sistemi agroalimentari.



Foggia, 18 febbraio 2026. Il futuro dei territori tra sfide ambientali, innovazione digitale e resilienza dei sistemi locali sarà al centro dell’evento “Le transizioni nei sistemi territoriali”, che si terrà il prossimo 20 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 16:00, presso l’Aula Magna “V. Spada” dell’Università di Foggia (via Caggese n. 1).

L’obiettivo è creare un ponte solido tra la ricerca scientifica d’eccellenza e i decisori politici, sociali ed economici del territorio regionale e della provincia di Foggia. L’evento si propone di analizzare le dinamiche di sviluppo economico sostenibile nel lungo periodo, mettendo a confronto la polarizzazione tra le aree urbane e le aree interne, queste ultime fondamentali per l’equilibrio del Paese, ma spesso soggette a fragilità strutturali.

I lavori saranno suddivisi in due sessioni tematiche, ciascuna seguita da una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni:

Transizioni Territoriali Globali: un’analisi delle transizioni ambientali e digitali nel contesto macroeconomico.

Sistemi Locali del Cibo: un focus specifico sull’agroalimentare e sulla capacità dei sistemi territoriali di innovarsi per rispondere alle nuove esigenze di mercato e sostenibilità.

Ad aprire il dibattito sarà la relazione della prof.ssa Maria Cipollina (Associato di Politica Economica e Responsabile scientifica per l’Università del Molise del PRIN PNRR CLIMATransition), dal titolo: “Le transizioni nel contesto globale: indirizzi del policymaker e turbolenze di contesto”.

In un’epoca di profonde trasformazioni, l’Università di Foggia e i partner accademici intendono offrire una panoramica dell’evidenza scientifica più aggiornata per supportare politiche territoriali efficaci. Si discuterà non solo di teoria, ma di soluzioni concrete per contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire l’innovazione nelle filiere agroalimentari, pilastro dell’economia locale. L’Ateneo foggiano vuole, infatti, porsi come facilitatore di un dialogo necessario tra scienza e governance territoriale, affinché le transizioni digitale e green non siano subite, ma governate.