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Le proteste per il caro carburante procurano l’effetto contrario: lunghe file ai distributori

Redazione14 Ottobre 2026
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Le proteste per il caro carburante procurano l’effetto contrario: lunghe file ai distributori

MANFREDONIA – Caro, ma necessario.

Lunghe file ai distributori di carburante a Manfredonia, dove si segnalano anche diversi “Tutto esaurito” in più punti.

Le file sono il risultato dei blocchi stradali che negano l’accesso in città di cisterne di carburanti, oltre ad ogni tipo di rifornimento, alimentare e non.

Tutto questo in attesa dei blocchi e degli scioperi nazionali previsti dal 16 al 22 di ottobre.

Unipol Manfredonia
Redazione14 Ottobre 2026