Le previsioni meteo dell’ultimo weekend di giugno

Venerdì 27 giugno: sereno e molto caldo! Temperature in calo dalla serata per via dei venti settentrionali.

Sabato 28 giugno: temperature in ulteriore calo, caldo senza esagerazioni.

Domenica 29 giugno: caldo normale, umidità in calo. Ventoso.