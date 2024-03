Le previsioni meteo del weekend delle Palme

Venerdì 22 marzo: nubi sparse con possibili piovviggini nel corso della mattinata/pomeriggio. Temperature in lieve calo.

Sabato 23 marzo: nuovo rialzo delle temperature con qualche nube. Clima gradevole, ma un pò ventoso.

Domenica 24 marzo: nubi sparse al mattino con temperature in calo per via dei venti da Nord. Possibile pioggia nel pomeriggio.