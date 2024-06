Le previsioni meteo del Gargano del weekend 28-30 giugno: molto caldo domenica!

Venerdì 28 giugno: sereno, caldo in aumento, ma temperature non eccessive, se non nelle zone interne.

Sabato 29 giugno: sereno e caldo, massime in aumento fino a 33 gradi.

Domenica 30 giugno: caldo in aumento, temperature massime fino a 38 gradi.