Le origini della Fanoja, la video spiegazione del prof Pietro Salcuni

Il Presidente Onorario del gruppo folkloristico Pizzeche e Muzzeche, prof. Pietro Salcuni, ci parla delle origini della Fanoja. Conoscere il nostro passato ci aiuta a vivere il presente con più consapevolezza ed equilibrio. Che sia una festa di Luce per tutti

Cos’è la Fanoja di San Giuseppe?

Si tratta di una vera e propria rievocazione storica che da tantissimo tempo rappresenta una delle feste tradizionali più sentite e partecipate sul Gargano, culla di antiche storie, leggende, riti e folklore.

L’evento, a partire dal 2011, è stato riscoperto e valorizzato in chiave turistica. La Fanoja è una caratteristica festa popolare, un momento di grande condivisione per i viestani in cui si saluta l’inverno e si accoglie la primavera. Canti, danze popolari, risate, allegria, musica e vino segnano il passaggio dalla stagione fredda invernale a quella primaverile.

Da tradizione, al tramonto si svolge l’attesa accensione del grande falò, la Fanoja appunto, un momento magico che regale sempre tante emozioni.

La Fanoja di San Giuseppe, con la sua luce, accoglie il risveglio della natura nel piccolo comune garganico in provincia di Foggia.

L’immagine del falò ci fa pensare ad un’altra importante festa per la provincia di Foggia, quella di Sant’Antonio Abate, protettore dei contadini e degli animali domestici, il cui giorno dedicato cade il 17 gennaio.

In Capitanata è una festa molto sentita, si tratta di una delle più antiche tradizioni religiose, di origine contadina, carica di tradizioni, emozione e momenti suggestivi come l’accensione dei falò in onore del santo eremita egiziano.

Sul Gargano, con l’arrivo della primavera, ancora una volta sacro e profano si mescolano tra loro dando vita a questo spettacolare evento che fa parte di una tradizione antichissima.

La festa in onore di San Giuseppe è stata associata dalla fede cristiana alla festa della Fanoja che, tuttavia, trae le sue origini da antiche celebrazioni pagane legate al raccolto molto sentite dal popolo del Gargano.

La Fanoja di San Giuseppe affonda, quindi, le sue solide radici nel passato guardando al presente e al futuro grazie all’eternità della cultura popolare capace di arricchirsi sempre di più ogni giorno.

Fonte: Puglia.com