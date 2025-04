[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Iene Inside: domenica puntata speciale sulla mafia pugliese

La cosiddetta “malavita cerignolana” è una realtà criminale unica nel suo genere: specializzata in furti d’auto, riciclaggio e assalti ai portavalori, è considerata un modello senza eguali in Italia e in Europa. Un’organizzazione che rappresenta solo una delle tante facce della criminalità organizzata pugliese, capace di controllare interi territori con metodi e affari diversificati.

Di questo e molto altro parleremo domenica 27 aprile, in prima serata su Italia1, nella nuova puntata di Le Iene presentano: Inside, dedicata alla mafia pugliese in tutte le sue forme, con Giulio Golia e Francesca Di Stefano