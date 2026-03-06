[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le idee dei giovani foggiani prendono il volo: all’Università la presentazione del bando regionale “GO! – Generazione in Orbita”

Foggia, 6 marzo 2026. Le idee dei giovani pugliesi trovano un nuovo spazio per crescere e trasformarsi in realtà concrete. Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 10:30, l’Università di Foggia ospiterà, presso l’Aula 5 del Dipartimento di Economia (Via Caggese, 1), l’incontro di presentazione territoriale del bando regionale “GO! – Generazione in Orbita”.

L’evento rappresenta una tappa fondamentale per il territorio foggiano e vede il coinvolgimento attivo dell’Ateneo che opera come Nodo della rete Galattica di Foggia, il progetto regionale dedicato all’orientamento, alla formazione e al supporto all’imprenditoria giovanile.



La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Economia prof. Pasquale Di Biase e degli Assessori comunali dott.sse Simona Mendolicchio, Alice Amatore e dagli interventi delle docenti Giusi Antonia Toto e Guendalina Peconio. A illustrare i dettagli e le finalità strategiche della misura regionale sarà presente Cristian Casili, Assessore della Regione Puglia che dialogherà con i partecipanti sulle opportunità offerte dal bando.

Il progetto è finalizzato a sostenere i giovani che desiderano migliorare la propria comunità. Il bando mette a disposizione contributi a fondo perduto e un prezioso percorso di mentoring per supportare la nascita di progetti incentrati sull’innovazione sociale e sulla cittadinanza attiva. L’obiettivo della Regione Puglia è fornire ai giovani le risorse economiche e le competenze tecniche necessarie per trasformare visioni innovative in iniziative capaci di generare un impatto tangibile sul territorio.



Attraverso la partecipazione alla rete Galattica, l’Università di Foggia conferma la sua missione di “hub” territoriale, agendo come vero e proprio ponte tra la comunità studentesca e le politiche regionali. L’incontro non sarà solo un momento informativo, ma uno spazio aperto dove i giovani potranno sciogliere dubbi, confrontarsi con le istituzioni e comprendere come strutturare al meglio le proprie proposte progettuali.



L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze desiderosi di mettersi in gioco e di contribuire attivamente alla crescita della propria comunità.



Per iscriversi all’evento e confermare la propria presenza è necessario compilare il form disponibile al seguente link: https://galattica.regione.puglia.it/eventi/go-incontro-di-presentazione-a-foggia