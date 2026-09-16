Le auto perfette per gli amanti dei viaggi: i modelli ideali per le vacanze on the road

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Finisce l’estate, ma per gli amanti dei viaggi non cessa certo la voglia di fare le valigie e partire alla scoperta del mondo. Farlo in auto è per tanti una scelta ragionata, legata sia al desiderio di totale autonomia, sia all’emozione di vivere on the road in diverse zone dell’Italia e del mondo, fermandosi in luoghi non toccati dal turismo di massa.

In fase di scelta dell’auto, è essenziale considerare alcuni criteri tecnici particolari, a partire dalla pianificazione dei costi. In alcuni casi, ci si accorge che non vale la pena acquistare un’auto nuova e che può rivelarsi più conveniente la formula del noleggio auto a lungo termine, che prevede il pagamento di un canone mensile a fronte di servizi come la manutenzione, l’assistenza e l’assicurazione.

Tra i principali riferimenti online c’è il sito Rent4you, che permette di scegliere tra numerosi veicoli con peculiarità perfette per le esigenze di chi fa spesso le valigie e parte alla scoperta di mete in Italia ed Europa. Un esempio su tutti è la MG ZS 1.5 Hybrid+, un’ottima alternativa per chi non vuole lasciare nulla al caso per quanto riguarda il controllo dei consumi.

SUV ideale per chi ha una passione viscerale per i viaggi e una famiglia numerosa, si contraddistingue per ampi spazi interni e per un abitacolo che colpisce per comfort, raffinatezza e massima funzionalità. Con una guida fluida ottimizzata dai migliori sistemi di assistenza, questa vettura è apprezzata da chi viaggia spesso anche per via dell’eccellente livello delle funzionalità di infotainment.

Anche la Puma 1.0 Ecoboost è fantastica per chi deve percorrere lunghi tragitti. Con il suo vano carico ampio, grazie al motore Ecoboost Hybrid il modello garantisce una guida confortevole e consumi ridotti. Vero e proprio fiore all’occhiello per gli amanti dei viaggi è la modalità di guida selezionabile, che consente di adattare al meglio la guida a ogni tipologia di fondo stradale.

L’assistenza alla guida del Co-Pilot permette invece di modulare con attenzione la frenata e la ripartenza, aspetti fondamentali per la sicurezza durante le lunghe tratte.

Tornando alle ibride, il massimo per chi viaggia grazie ai loro bassi consumi, non si può non menzionare la Fiat 600 1.2 Business 110cv, una compatta che si presta molto bene alla guida nei contesti urbani e che presenta degli interni particolarmente spaziosi per la categoria.

Con materiali che assicurano l’equilibrio giusto tra comfort e stile, è una scelta intelligente per le vacanze anche grazie al suo essere dotata dei più moderni sistemi di assistenza alla guida, a partire dal controllo della stabilità.