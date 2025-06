[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lavoro di squadra e comunione di intenti per rilanciare la ferrovia Foggia-Manfredonia.

Convegno a Palazzo di Città promosso dalle Commissioni Ambiente e Territorio

Un convegno fortemente voluto dalle Commissioni Consiliari Ambiente e Territorio, quello che si è svolto questa mattina nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città. Obiettivo dell’incontro: sensibilizzare l’opinione pubblica provinciale e creare le condizioni per un’azione istituzionale congiunta utile a rilanciare in modo fattivo la tratta ferroviaria Foggia Manfredonia.

L’appuntamento di oggi è stato il primo momento di confronto pubblico dopo la discussione il mese scorso di un Ordine del Giorno approvato praticamente all’unanimità da parte del Consiglio Comunale di Foggia. Un ordine del giorno che, come l’incontro odierno, è servito per rinnovare l’interesse diffuso del territorio al ripristino e all’ammodernamento della tratta in questione, sul modello della linea ferroviaria Foggia-Lucera.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente del Consiglio Lia Azzarone e l’introduzione del presidente delle Commissioni consiliari promotrici, Giovanni Quarato a sviluppare nel dettaglio le questioni sul tappeto, con dati puntuali e proposte di merito, sono stati il consigliere Pasquale Cataneo, quale componente Comitato Sorveglianza PON IeR, Massimo Maiorano, componente del Collegio di esperti Regione Puglia, Agostino De Paolis, Presidente Consorzio ASI, Pietro Serbassi, Segretario Generale Fast-Confsal e Maria Gioia Sforza, consigliere nazionale Italia Nostra. Tra i componenti della Commissione da segnalare anche l’intervento del consigliere Strippoli.

Elettrificazione completa della ferrovia, interventi di ammodernamento infrastrutturale di tutta la tratta, servizio cadenzato e integrato con il resto della rete ferroviaria durante tutto l’anno e non solo nei due mesi estivi, lo sfruttamento del collegamento con funzioni di servizio logistico per il porto Alti fondali di Manfredonia, sono state queste le richieste e le valutazioni fatte dai relatori e supportate da dati e fonti di finanziamento, alcuni delle quali già pronte ad essere tradotte in opere.

Nel corso del convegno evidenziate anche le possibili ricadute positive, tanto in termini ambientali che di decongestionamento del traffico urbano che il rilancio di questo collegamento può generare. Un interesse che non si limita alle sole due città principali ma che permetterebbe a tutto il sud Gargano di avere un collegamento alla rete TEN-T nel nodo di Foggia. Altro elemento di attenzione, i riflessi positivi che questo intervento potrebbe avere per l’attrattività e la logistica per l’area industriale Asi di Foggia.

Tutti i relatori hanno convenuto sulla necessità di proseguire nel percorso intrapreso sollecitando il coinvolgimento diretto dei tanti attori istituzionali: dalla Regione Puglia al Ministero dei Trasporti, da RFI all’Autorità Portuale dell’Adriatico.