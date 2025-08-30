ManfredoniaSan Giovanni Rotondo
Lavori in corso sulla SP58 San Giovanni Rotondo-Manfredonia
Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 58, dal km 6+350 fino al km 2+025.
In questo tratto verranno asfaltati circa 4,475 km di carreggiata.
Le lavorazioni si concluderanno entro l’anno, grazie ai fondi ministeriali previsti dal Decreto 9 maggio 2022 – Accordo Quadro Manutenzione Rete Viaria Provincia di Foggia, annualità 2025-2026