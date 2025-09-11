LibriManfredonia
L’autrice Francesca Pongiluppi al Circolo Unione di Manfredonia
Il Circolo Unione
Sabato prossimo, alle ore 19.00, accoglierà, all’interno della terrazza della sede, Francesca Pongiluppi, che presenterà il suo romanzo “Come le lucciole”, vincitore della quarta edizione del Premio LetteraFutura.
Si tratta di un testo letterario “politico e di formazione”, che narra un’impresa, capace di unire attraverso il tempo le anime di donne diversissime: la ricerca del proprio posto nel mondo e di nuovi modi di abitarlo.
L’ingresso è libero.