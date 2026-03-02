Laura Pausini, speciali parole per Carlo Conti dopo Sanremo: “Poterti chiamare amico è un privilegio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laura Pausini ha affiancato Carlo Conti nei panni di co-conduttrice in tutte e cinque le serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 e per lei è stata una grandissima emozione.

Sul palco dell’Ariston lo ha più volte ringraziato per averle dato la possibilità di vivere questo sogno in occasione dell’ultima edizione condotta dall’amatissimo conduttore. Il prossimo anno non ci sarà lui al timone della kermesse, durante la finale ha annunciato che a sostituirlo sarà Stefano De Martino. Intanto nelle scorse ore Laura Pausini ci ha tenuto a ringraziarlo pubblicamente, dedicando a Carlo Conti parole piene di stima e affetto.

Laura Pausini ringrazia Carlo Conti sui social dopo Sanremo 2026: la cantante gli ha dedicato parole speciali

La cantante tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram dopo Sanremo ci ha tenuto a ringraziarlo per il meraviglioso uomo che è. Lei lo conosceva già e lo ha sempre stimato come professionista, ma stando al suo fianco ha scoperto anche la sua generosità e la sua bontà.

Laura Pausini ha fatto sapere che questa resterà per lei una delle più importanti esperienze della sua vita. Ha poi aggiunto: “Poterti chiamare amico è un privilegio, sarò sempre al tuo fianco”. Riferendosi a Carlo Conti ha anche detto che per lei è un uomo importante come lo è stato Pippo Baudo e ha concluso dicendogli che gli vuole bene.