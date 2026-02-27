Bianca Balti torna a Sanremo 2026: “Ho superato la malattia, è un lutto che va elaborato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 era presente anche Bianca Balti, stasera tornerà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice nella serata dedicata alle cover.

A causa della sua malattia la nota modella ha dovuto affrontare momenti molto difficile, a detta sua ha dovuto elaborare un lutto, per lei è stato l’anno più duro della sua vita. Bianca Balti ha fatto sapere che ha affrontato la perdita della donna che era, che non sarà più, quella spensierata che non doveva preoccuparsi delle recidive.

Bianca Balti felice di tornare al Festival di Sanremo: cosa ha detto la modella sulla malattia

Tra le varie rivelazioni la modella ha detto che la gente pensa che tutto sia finito non appena vede che i capelli ricrescono, in realtà è proprio in quel momenti che inizia la salita. Lei è riuscita a superare questo lutto anche grazie alla sua sorellanza, un gruppo di donne che vede online tutte le settimane e che hanno vissuto ciò che ha vissuto lei.

La modella ha aggiunto: “Si tratta di un lutto che va elaborato, di una spensieratezza che non tornerà più“. Bianca Balti ha poi rivelato di essere molto felice di tornare al Festival di Sanremo, lo era anche lo scorso anno. Carlo Conti ha detto che questa è una festa, lei solitamente non va alle feste ma in questo caso è felicissima di partecipare.