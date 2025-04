Laura Pausini rivela come ha perso 20 kg grazie a costanza e dedizione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nota cantante italiana Laura Pausini, 50 anni, ha condiviso con i suoi fan il segreto del suo recente notevole dimagrimento, che l’ha portata a perdere ben 20 kg. Attraverso un post sui social, la singer ha spiegato che il suo percorso di perdita di peso si è basato esclusivamente su alimentazione controllata e attività fisica regolare, senza ricorrere a farmaci o metodi drastici.

La Pasqua di Laura Pausini che ha raccontato la sua dieta

Durante le festività di Pasqua, Laura si è mostrata al mare in splendido costume, felice e radiosa, in compagnia del marito Paolo Carta e della figlia Paola. La cantante ha condiviso alcuni scatti che testimoniano il suo nuovo stato di forma, ricevendo numerosi apprezzamenti e like dai fan. Rispondendo a una follower curiosa, Laura ha raccontato che, da aprile scorso, ha iniziato una dieta seguita da un dietologo, pesando tutto quello che mangiava e mantenendo la disciplina per circa cinque mesi. Ha anche sottolineato di aver praticato ginnastica tre volte a settimana, attività che ha mantenuto per un anno intero, anche durante il tour con il quale si esibiva ogni sera sul palco, attività che le ha permesso di bruciare molte calorie.

Pausa alle voci di trattamenti miracolosi, Laura ha chiarito di non aver mai usato farmaci o punture dimagranti, preferendo metodi naturali e salutari. Ha inoltre evidenziato come volontà e sacrificio siano essenziali per ottenere risultati duraturi, sottolineando che con pazienza e costanza si può raggiungere un benessere fisico e mentale senza compromettere la pelle o il buon umore.

Il suo percorso è un esempio di dedizione e volontà, dimostrando che con impegno si possono ottenere risultati significativi nel rispetto del proprio corpo e della salute.