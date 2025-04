6-12 aprile 2025: un “mare” di eventi in occasione della giornata nazionale del mare e della costa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

6-12 APRILE 2025: UN “MARE” DI EVENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA

NAZIONALE DEL MARE E DELLA GIORNATA REGIONALE DELLA COSTA



In occasione della Giornata regionale della Costa, indetta con Legge

Regionale n.15/2024 e fissata il 12 aprile, la Regione Puglia, in

collaborazione con la Direzione Marittima di Bari e con la partecipazione del

Comando Interregionale Marittimo Sud – Marina Militare e del Comando

Regionale della Guardia di Finanza, ha previsto di realizzare, tra il 6 ed il 12

aprile, una serie di iniziative volte a celebrare, promuovere e valorizzare

ulteriormente il territorio costiero ed il suo inestimabile patrimonio.



La settimana celebrativa del sistema mare-costa si aprirà domenica 6

aprile con un’attività di ”beach clean up” di carattere regionale e consistente

nella pulizia dai rifiuti plastici ed ingombranti di diversi tratti di spiaggia

ricadenti in ogni provincia della Puglia. Un centinaio saranno le associazioni

di settore coinvolte nell’iniziativa e che, insieme ai cittadini, al personale della

Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Regione Puglia, daranno

vita ad giornata di sensibilizzazione ambientale avente l’intento di

manifestare, a gran voce ed uniti, la volontà dell’intera regione di tutelare e

preservare il patrimonio marino-costiero e dei suoi ecosistemi.

Nella stessa giornata verranno anche resi visitabili e fruibili diversi parchi e

riserve naturali come, ad esempio, le Riserve Naturali di Torre Guaceto e di

Porto Cesareo dove verranno realizzati diversi incontri, escursioni ed attività

a tema naturalistico-ambientale.



Nei giorni seguenti, dal 7 al 10 aprile, una serie di convegni e tavole

rotonde inerenti ai molteplici ambiti di interesse marittimo e costiero si

susseguiranno nelle diverse provincie legando così le diverse realtà, Enti e

stakeholder della marittimità e portualità pugliese in quattro macro eventi

tematici, permettendo così ai partecipanti di definire e coordinare insieme le

azioni di gestione e promozione da attuare per il futuro del sistema costiero

regionale.



Le celebrazioni legate alla Giornata regionale della Costa si concluderanno

la sera del 12 aprile con il concerto “Mare Nostrum” a cura dell’Istituzione

Concertistica – Orchestrale Sinfonica della Città metropolitana di Bari. Nella

splendida cornice del Teatro Kursaal Santalucia di Bari, l’orchestra delizierà i

presenti con una serie di brani a tema mare e costa appositamente composti

per l’occasione.

Nella stessa settimana, in linea con quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs.

171/2005 di istituzione della Giornata del mare e della cultura marinara la

Regione Puglia, la Direzione Marittima di Bari e l’Ufficio Scolastico Regionale

per la Puglia daranno vita alla terza edizione dell’evento “made in Puglia”

denominato “Settimana Blu 2025”, nato dalla volontà delle tre Autorità

summenzionate di contribuire attivamente alla formazione delle nuove

generazioni nell’ambito della tutela del territorio costiero, della conservazione

delle biodiversità e della valorizzazione e conservazione del patrimonio

marino.



Tale iniziativa si esplica di fatto attraverso una serie di attività didatticoesperienziali, convegni e conferenze in favore degli studenti di ogni ordine e

grado della Puglia, nonché di un concorso regionale i cui vincitori verranno

premiati la mattina del 12 aprile presso il padiglione n. 152 della Fiera del

Levante (BA). Durante la manifestazione, presentata da Antonio Stornaiolo,

diversi saranno gli interventi a carattere formativo per gli studenti come, ad

esempio, quello del dott. Alberto Luca Recchi – scrittore, divulgatore

scientifico ed esperto della cultura del mare.

L’evento “Settimana Blu” è nato con l’intento di celebrare in una più larga

scala spaziale e temporale la Giornata Nazionale del Mare e della Cultura

Marinara dell’11 aprile.



Tale ricorrenza quest’anno verrà celebrata proprio in Puglia e vedrà la

partecipazione del Ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e

del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia

Costiera.



L’evento, nella prima parte della giornata, avrà luogo a Brindisi presso il

Lungomare Regina Margherita dove, alla presenza del Ministro, verrà

simulata un’attività di ricerca e soccorso in mare con i mezzi navali della

Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della

Marina Militare.

Nella seconda parte della giornata, l’evento proseguirà a Lecce presso il

Teatro Politeama Greco, cornice nella quale avverrà la premiazione dei

vincitori del concorso nazionale indetto dal Ministero dell’istruzione e del

Merito per l’anno scolastico 2024-2025.



In entrambe le location saranno coinvolti gli alunni degli istituti scolastici

dell’hinterland brindisino e leccese che effettueranno intermezzi musicali,

coreutici e sfilate a tema mare.



Una settimana, dunque, ricca di eventi e manifestazioni che

coinvolgeranno attivamente Enti locali e regionali, molteplici associazioni di

settore e tutto il cluster marittimo pugliese con l’intento di valorizzare, tutelare

e promuovere il sistema marittimo-costiero regionale.

Si allegano programmi e locandine degli eventi in parola.