Laura Pausini, la cugina rompe il silenzio: “Non le riapro le braccia”

Una frattura familiare che sembrava destinata a rimanere privata è esplosa pubblicamente dopo la tragica morte di Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura Pausini. La cugina Sabrina Pausini, figlia del defunto, ha rotto il silenzio in un’intervista al settimanale “Di Più”, rivelando i motivi profondi di un rancore che affonda le radici nel passato e che sembra impossibile da sanare.

La tragedia che ha portato tutto alla luce

Ettore Pausini, fratello del padre di Laura, è morto in un tragico incidente che ha scosso l’intera famiglia. Ma invece di unire i parenti nel dolore, la sua scomparsa ha fatto emergere tensioni e rancori covati per anni. Sabrina Pausini, nel momento più difficile della sua vita, ha chiesto pubblicamente a una parte della famiglia – quella di Laura Pausini – di non presentarsi al funerale del padre.

Le parole usate dalla donna sono state durissime e senza appello: “A quella parte di parentado importa solo dei soldi, dell’apparenza legata all’ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati mio padre”. Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole e che ha acceso i riflettori su una situazione familiare evidentemente compromessa da tempo.

Il rispetto del desiderio e il saluto social di Laura

Laura Pausini, con la classe e la discrezione che da sempre la contraddistinguono, ha rispettato il volere della cugina. La cantante di “La solitudine” ha scelto di non presentarsi al funerale dello zio, evitando così di alimentare ulteriori polemiche in un momento già drammatico. Il padre di Laura e sua sorella, tuttavia, hanno deciso comprensibilmente di essere presenti alle esequie del fratello, nonostante la richiesta di Sabrina.

Laura ha affidato ai social il suo ultimo saluto allo zio Ettore, con un messaggio breve ma intenso che lasciava trasparire tutto il dolore e la complessità della situazione: “Io so. Tu sai. Riposa in pace. Ti voglio bene”. Poche parole che dicevano molto, un modo per esprimere affetto senza entrare nelle dinamiche familiari che evidentemente erano già troppo complicate.

I motivi della rottura: anni di assenze

Nell’intervista rilasciata a “Di Più”, Sabrina Pausini ha finalmente spiegato le ragioni profonde del suo rancore nei confronti di Laura e di quella parte della famiglia. “Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre”, ha dichiarato senza mezzi termini.

La donna ha fatto riferimento a due momenti particolarmente difficili della sua vita: la morte della madre, avvenuta quando Sabrina era ancora una bambina, e la battaglia contro il tumore che suo padre Ettore aveva dovuto affrontare qualche anno fa, fortunatamente vinta. In entrambe queste circostanze, secondo Sabrina, l’altra parte della famiglia non si è fatta sentire, lasciandoli soli ad affrontare il dolore e le difficoltà.

“Preferisco stare da sola con il mio cane”

Quando le è stato chiesto se ci fosse la possibilità di un riavvicinamento futuro con Laura Pausini, la risposta di Sabrina è stata netta e definitiva: “Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia“.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che sottolineano una ferita ancora aperta, incapace di rimarginarsi. Sabrina ha anche aggiunto una riflessione amara sulla situazione: “Mi rendo conto che non sia scontato esserci. Ma insomma, alla fine me ne sono fatta una ragione: noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro”.

Il silenzio di Laura Pausini

Dal canto suo, Laura Pausini non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda, mantenendo il riserbo che ha sempre caratterizzato il suo approccio alle questioni personali. La cantante, che vanta una carriera internazionale straordinaria e milioni di fan in tutto il mondo, ha sempre cercato di proteggere la sua sfera privata e quella della sua famiglia.

Questa scelta del silenzio può essere interpretata in vari modi: un segno di rispetto per il dolore della cugina, il desiderio di non alimentare ulteriormente la polemica mediatica, oppure semplicemente la consapevolezza che alcune questioni familiari sono troppo complesse per essere risolte pubblicamente.