Laura e Bianca Berlinguer a Manfredonia per ricordare il padre Enrico
Sabato 18 ottobre Manfredonia renderà omaggio a Enrico Berlinguer con una giornata interamente dedicata alla sua figura politica e umana.
Il programma prevede, alle ore 17.00, l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer in viale Enrico Berlinguer, alla presenza delle figlie Laura e Bianca Berlinguer.
A seguire, alle ore 18.00, presso il Teatro “Lucio Dalla”, si terrà l’incontro pubblico “Ricordando Enrico: la
lezione di un padre, la voce di un Paese”, che offrirà un momento di riflessione sull’attualità del pensiero e
dell’eredità morale di Enrico Berlinguer.
Oltre a Laura e Bianca Berlinguer, interverrà il giornalista Felice Sblendorio, che modererà l’incontro.
All’interno del teatro sarà inoltre visitabile una mostra fotografica su Enrico Berlinguer, realizzata grazie al
materiale gentilmente concesso dalla Fondazione Gramsci.
La serata si concluderà alle ore 20.00 con la proiezione del film “La grande ambizione”, dedicato alla figura e al pensiero di Enrico Berlinguer.
L’iniziativa, dal titolo “Un volto per la memoria”, si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria
civile e politica di una delle personalità più significative della storia repubblicana, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo dell’impegno, della coerenza e della responsabilità pubblica.
Info evento
Viale Enrico Berlinguer – Teatro “Lucio Dalla”, Manfredonia
sabato 18 ottobre 2025, dalle ore 17.00
Il Presidente Comitato “Berlinguer tra noi”
Angelo Riccardi