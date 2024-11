Laura Chiatti dedica un messaggio speciale a Francesco Arca

Francesco Arca ha celebrato ieri i suoi 45 anni e, tra i numerosi messaggi di auguri ricevuti sui social, spicca quello di Laura Chiatti. I due attori, un tempo legati sentimentalmente e con un’importante convivenza alle spalle terminata nel 2009, hanno conservato un rapporto speciale che il tempo non ha intaccato. Oggi, ciò che li univa come coppia si è trasformato in una solida e sincera amicizia. Non è raro vederli trascorrere del tempo insieme, coinvolgendo i rispettivi partner e figli, a testimonianza di un legame che è andato oltre l’amore, evolvendosi in un rapporto familiare e affettuoso. Tra i tanti messaggi per Arca, quello di Laura Chiatti è arrivato tra i primi, dimostrando ancora una volta la stima e l’affetto che li uniscono. Tra le storie postate su Instagram una foto dell’attore mentre è al mare, corredata da queste parole: “Forza, gioia, bellezza e bontà. Tu. Auguri”.

Laura Chiatti e Francesco Arca sono rimasti amici

Laura Chiatti e Francesco Arca hanno sempre difeso con fermezza il loro rapporto, anche nei momenti in cui poteva suscitare perplessità o incomprensioni da parte dei rispettivi partner. Qualche tempo fa, l’attore rivelò che per la sua compagna Irene Capuano fu un po’ più difficile accettare questa amicizia con la sua ex: “All’inizio mi diceva che le faceva strano uscire con Laura. Invece poi hanno iniziato a sentirsi autonomamente senza nemmeno coinvolgermi”. Anche tra Francesco Arca e Marco Bocci, marito di Laura Chiatti, si è instaurata un bel rapporto, a ulteriore conferma del clima sereno e gioviale che caratterizza le due famiglie.