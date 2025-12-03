[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“L’attualità del presepe in San Francesco d’Assisi”: a Manfredonia un incontro sul significato sempre vivo del presepe

L’Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Manfredonia organizza un appuntamento di grande valore culturale e spirituale:

“L’attualità del presepe in San Francesco d’Assisi. Il significato del presepe e l’attualità dei suoi valori oggi”, una conferenza aperta alla cittadinanza ed a tutti gli amanti del presepio che si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 18 presso la Sala “Mons. Valentino Vailati” in Via Arcivescovado.

Ospite e relatore dell’incontro sarà il prof. Michele Illiceto, filosofo e docente, che guiderà i partecipanti in un percorso tra storia, simboli e messaggio del presepe, a partire dall’intuizione di San Francesco d’Assisi, che nel 1223 diede vita al primo presepe della storia a Greccio.

L’iniziativa vuole offrire uno sguardo nuovo e profondo sul presepe non solo come tradizione artistica e religiosa, ma anche come eredità culturale capace di parlare ancora oggi alla società contemporanea: accoglienza, semplicità, pace e centralità dell’umano sono valori che travalicano il tempo e che il presepe sa ricordare in modo unico.

L’evento rappresenta un’opportunità per riflettere sul significato autentico del Natale e sul messaggio universale che il presepe, nelle sue diverse forme, continua a trasmettere.

L’ingresso è libero.

La cittadinanza e tutte le associazioni del territorio sono invitate a partecipare.

