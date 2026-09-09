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5 tratte da fare almeno una volta nella vita in Interrail

Scoprire l’Europa in treno: il viaggio comincia dal percorso

Dalle capitali europee ai paesaggi del Nord, c’è un viaggio in treno che aspetta solo te

Con un pass Interrail puoi attraversare più Paesi, collegare città completamente diverse tra loro e costruire un itinerario che segua davvero i tuoi tempi, i tuoi interessi e, perché no, anche qualche cambio di programma.

Perché non serve avere tutto organizzato al millimetro.

Puoi partire con un’idea e modificarla strada facendo. Aggiungere una tappa che non avevi previsto, fermarti qualche giorno in più in una città che ti ha conquistato o decidere di cambiare completamente direzione.

Ed è proprio questa libertà a rendere speciale un viaggio in treno attraverso l’Europa.

Mentre fuori dal finestrino cambiano paesaggi, lingue e atmosfere, anche lo spostamento diventa parte del viaggio. Non è più soltanto il tempo necessario per andare da una destinazione all’altra, ma un momento da vivere: guardare il paesaggio, rallentare e rendersi conto, chilometro dopo chilometro, di essere già altrove.

E se stai iniziando a immaginare il tuo prossimo viaggio, abbiamo raccolto cinque itinerari molto diversi tra loro da cui prendere ispirazione.

L’Europa delle grandi città

Parigi – Bruxelles – Amsterdam – Berlino

Quattro città, quattro personalità completamente diverse. Dall’eleganza di Parigi ai quartieri creativi di Berlino, passando per Bruxelles e i canali di Amsterdam.

Un itinerario fatto di arte, architettura, nightlife, musei e quartieri da esplorare, perfetto per chi vuole immergersi nell’energia delle grandi capitali europee e vedere tanto all’interno dello stesso viaggio.

Tra Alpi e città da cartolina

Milano – Zurigo – Innsbruck – Monaco

Qui il panorama cambia completamente.

Si parte dalla città e, chilometro dopo chilometro, ci si ritrova tra laghi, montagne, paesaggi alpini e centri storici da cartolina, fino ad arrivare all’atmosfera bavarese di Monaco.

È l’itinerario ideale per chi non vuole scegliere tra città e natura, ma desidera vivere entrambe nello stesso viaggio.

L’itinerario del sole

Lisbona – Madrid – Barcellona – Valencia

Oceano, tapas, architettura, vita all’aperto e tramonti mediterranei.

Questo percorso attraversa alcune delle città più vivaci della penisola iberica, passando dall’atmosfera inconfondibile di Lisbona all’energia di Madrid, fino alla creatività di Barcellona e alla luce di Valencia.

Un viaggio perfetto per chi ama le giornate lunghe, il buon cibo e quell’atmosfera che fa venire voglia di stare fuori fino a tardi.

L’Europa elegante e sorprendente

Praga – Vienna – Budapest – Zagabria

Palazzi imperiali, caffè storici, terme, locali underground e città dal fascino mitteleuropeo.

È un itinerario in cui eleganza e atmosfere alternative convivono continuamente. Ogni tappa racconta una storia diversa e permette di scoprire un’Europa ricca di cultura, architettura e vita notturna.

Ideale per chi cerca cultura, atmosfera e divertimento, senza scegliere necessariamente le mete europee più scontate.

Verso Nord

Copenaghen – Stoccolma – Oslo – Bergen

Se invece immagini un’Europa completamente diversa, la direzione è una sola: Nord.

Design scandinavo, città ordinate e contemporanee, foreste, acqua e paesaggi che diventano sempre più spettacolari man mano che ci si avvicina ai fiordi norvegesi.

Da Copenaghen fino a Bergen, è un itinerario per chi vuole alternare città e natura e scoprire un volto dell’Europa più selvaggio, essenziale e sorprendente.

Cinque percorsi molto diversi, ma con una cosa in comune: la possibilità di vivere più destinazioni all’interno dello stesso viaggio.

Ed è forse proprio questo il bello di partire in treno.

Non devi scegliere una sola città.

Non devi necessariamente seguire un itinerario già deciso.

Puoi costruire il tuo percorso, seguendo i tuoi tempi e le tue priorità.

Perché viaggiare non significa soltanto collezionare destinazioni.

Significa anche avere il tempo di osservare ciò che accade lungo la strada, lasciarsi sorprendere da un luogo che non avevi previsto e trasformare ogni spostamento in un piccolo pezzo dell’esperienza.

La prossima avventura potrebbe iniziare molto prima di arrivare a destinazione. aspettiamo

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