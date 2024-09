L’Arcangelo Michele secondo Caktus & Maria, la bellissima raffigurazione a Monte Sant’Angelo

Gli artisti garganici “Caktus & Maria” ci hanno insegnato in questi anni a guardare il mondo con occhi diversi. In questi giorni in cui Monte Sant’Angelo diventa il centro del mondo grazie alla devozione di San Michele Arcangelo, gli artisti Caktus & Maria hanno voluto dare una loro interpretazione dell’Arcangelo Michele. Una bellissima raffigurazione realizzata tra le strade della città dei due siti unesco.