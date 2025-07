L’annuncio di Mary Fabrizio: “L’Apulia Short Film Contest si farà!”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Apulia Short Film Contest si farà!

Nonostante il furto subito nei giorni scorsi presso la struttura dello Sporting Club di Siponto, che aveva costretto alla sospensione dell’Apulia Short Film Contest, sono felice di poter condividere una buona notizia: l’evento si svolgerà regolarmente il 5 e 6 luglio 2025, come da programma del Manfredonia Festival.

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con determinazione per salvare questa iniziativa culturale importante per il territorio. In particolare, voglio esprimere la mia vicinanza a Gigi Giuffrida e a tutto lo staff organizzativo per l’impegno che si è trasformato dapprima in amarezza e rabbia per il furto, ma in caparbietà e passione in seguito, grazie a singole persone che si son mostrati solidali per il malfatto gesto.

Nel mio piccolo, ho voluto dare una mano mettendo a disposizione gratuitamente un videoproiettore professionale fondamentale per garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa.

Quando la cultura incontra ostacoli, la risposta deve essere sempre quella della collaborazione e della solidarietà.

Ricordo che l’evento è gratuito

Il 5 e 6 luglio si celebreranno due serate dedicate al cinema, alla creatività e alla bellezza della condivisione per tutti quelli che non intendono cedere per nessun motivo alle regole dell’illegalità.

Mary Fabrizio