L’annuncio di Caparezza sul suo futuro, lo scrive sui social. “Sì, sto scrivendo un nuovo album. Ci vorrà tempo, modo e persino coniugazione ma arriverà. Love” sono queste le poche parole che il cantante di Molfetta ha lasciato sui suoi social. Ovviamente sono impazziti i suoi tanti fan.

Michele Salvemini in arte Caparezza ritorna in musica dopo una paura di quasi due anni. Il lancio del nuovo album a distanza di 2 anni da Exuvia l’ultima fatica del cantante del “Viani a Ballare in Puglia”

Negli ultimi anni si era vociferato di un possibile allontanamento del cantante dalla musica per motivi legati all’acufene di cui il cantante diceva di soffrire.