L’amica geniale 4, spoiler terza puntata: Elena pazza di gelosia

La quarta stagione de L’amica geniale continua a tenere i telespettatori incollati alla TV tra drammi famigliari e contrasti sentimentali. Lunedì 25 novembre, alle 21:30 su Rai1, andrà in onda la terza puntata, diretta da Laura Bispuri, che includerà il quinto e il sesto episodio, rispettivamente intitolati La frattura e L’imbroglio . Protagonisti della serata saranno Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Andiamo a scoprire cosa accadrà tra Lila, Lenù e Nino Sarratore; vi assicuriamo che ne vedrete delle belle!

L’amica geniale 4: Elena gelosa di Nino e Lila

Elena, da poco diventata madre per la terza volta, cercherà di adattarsi alla nuova fase della sua vita. La nascita della bambina, tuttavia, non porterà solo gioia, ma anche una serie di difficoltà emotive. A rendere il momento ancora più complesso sarà la visita di Lila, che si presenterà a casa sua accompagnata da Immacolata. La situazione prenderà una piega drammatica quando l’anziana donna si sentirà improvvisamente male e sverrà. La donna, in evidente stato di salute precaria, sarà soccorsa da Lila e Nino Sarratore, che decideranno di accompagnarla in ospedale. Nonostante l’apparente normalità del gesto, Elena sarà tormentata da ciò che vede: la vicinanza tra il suo amante e la sua amica risveglierà in lei una gelosia travolgente e distruttiva. Non riuscirà a sopportare l’intimità che si creerà tra i due, percependo la situazione come un incubo che riaprirà vecchie ferite e insicurezze.

La morte di Immacolata

Le condizioni di Immacolata, la madre di Elena, si aggraveranno e morirà, lasciando tutti profondamente scossi. Il lutto segnerà un momento di svolta emotiva per Elena, che si troverà a fare i conti con un’ondata di dolore e stanchezza interiore. Dopo i funerali, sopraffatta dagli eventi e dalle sue emozioni, Elena deciderà di prendersi una pausa. La donna sentirà il bisogno di tempo per elaborare quanto accaduto e per ritrovare un equilibrio. Questa decisione non sarà solo una fuga, ma un’opportunità per riorganizzare la propria vita e affrontare le sfide future. Nonostante il momento difficile, Elena troverà il coraggio di fare una promessa importante, assicurando al suo editore che il suo prossimo romanzo sarà pronto per l’autunno del 1982.