L’amica geniale 4, spoiler 18 novembre: Nino sempre più ambiguo

Le anticipazioni della seconda puntata di L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 18 novembre alle 21:30 su Rai1, svelano momenti intensi e rivelazioni sorprendenti. Nel nuovo appuntamento, diretto da Laura Bispuri e con un cast d’eccezione che include Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio, intitolati I compromessi e Il terremoto. Lila ed Elena scoprono di essere entrambe in dolce attesa, ma la gioia è accompagnata da tensioni: Lila è convinta che Elena non debba abbassare la guardia e la esorta a diffidare di Nino Sarratore, facendo emergere nuovi dubbi e incertezze sul loro futuro.

L’amica geniale 4: il ruolo di Lila nel rione

Nel terzo episodio di L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, intitolato I compromessi, il legame tra Lila ed Elena si rafforza ancora di più. Lila, ormai figura di riferimento nel rione, è amata e rispettata per la sua generosità e il suo carisma. Elena, in partenza per New York insieme a Nino, affida con fiducia le sue figlie a Lila, sicura che saranno al sicuro e ben accudite fino al suo ritorno.

Elena è incinta

Al suo rientro, Elena porta con sé una grande notizia: è incinta. Con sorpresa, scopre che anche Lila aspetta un bambino: questa situazione va a creare un legame ancora più profondo tra le due amiche. Nino sembra accogliere positivamente la novità della gravidanza, ma il passato turbolento e la sua vita segreta mettono Elena in una posizione delicata, oscillante tra fiducia e sospetto.

Anticipazioni L’amica geniale 4, seconda puntata

Lila instilla il tarlo del dubbio a Lenù

Nel quarto episodio de L’amica geniale 4, intitolato Il Terremoto, la tensione tra le scelte di vita di Elena e le preoccupazioni di Lila si intensifica. Lila continua a mettere in guardia Elena, consigliandole di non riporre troppa fiducia in Nino. Il suo atteggiamento, tuttavia, solleva interrogativi in Elena, che comincia a sospettare che l’amica sappia qualcosa di più su Nino, ma anche su Alfonso e Michele.