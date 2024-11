L’amica geniale 4: numero di episodi e data di conclusione

Dopo due anni di attesa, è tornata, con la sua quarta e ultima stagione, L’amica geniale , intitolata Storia della bambina perduta. La season 4 della fortunata serie italo-americana, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ha debuttato negli Stati Uniti su HBO il 9 settembre 2024 e si è conclusa l’11 novembre 2024. In Italia, la messa in onda è iniziata ieri 11 novembre 2024 su Rai1, con puntate che saranno trasmesse settimanalmente.

L’amica geniale 4: calendario delle puntate in onda su Rai1

La programmazione italiana prevede la trasmissione di due episodi per serata, per un totale di cinque appuntamenti:

Prima puntata : Episodi 1 e 2 – Lunedì 11 novembre 2024

: Episodi 1 e 2 – Lunedì 11 novembre 2024 Seconda puntata : Episodi 3 e 4 – Lunedì 18 novembre 2024

: Episodi 3 e 4 – Lunedì 18 novembre 2024 Terza puntata : Episodi 5 e 6 – Lunedì 25 novembre 2024

: Episodi 5 e 6 – Lunedì 25 novembre 2024 Quarta puntata : Episodi 7 e 8 – Lunedì 2 dicembre 2024

: Episodi 7 e 8 – Lunedì 2 dicembre 2024 Quinta puntata : Episodi 9 e 10 – Lunedì 9 dicembre 2024

Trama e anticipazioni

In questa stagione finale, le protagoniste Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, interpretate rispettivamente da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, affrontano le sfide dell’età adulta. Elena, ormai scrittrice affermata, torna a Napoli dopo una separazione, mentre Lila continua a vivere nel rione, confrontandosi con le dinamiche familiari e sociali del quartiere. La loro amicizia, complessa e profonda, sarà messa alla prova da eventi drammatici e scelte personali difficili.

Termina la storia di Lila e Lenù – www.ilsipontino.net

Dove vedere la serie

Oltre alla trasmissione su Rai1, gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay, permettendo agli spettatori di recuperare le puntate già andate in onda o di seguirle in diretta. Si precisa che sempre su tale piattaforma è possibile seguire anche le stagioni precedenti de L’amica geniale, a partire dalla 2. Stranamente della season 1 risultano essere qui disponibili solo gli extra.