L’aereo militare in Via Telesforo a Foggia è un pugno nello stomaco!

Questa mattina c’era anche una rappresentanza del Coordinamento Capitanata per la pace, con il proprio striscione, alla cerimonia promossa dall’Amministrazione comunale di Foggia davanti alla targa che nella stazione commemora i ferrovieri caduti negli eventi bellici della seconda guerra mondiale.

Nel giorno in cui tradizionalmente Foggia ricorda le sue migliaia di vittime nei devastanti bombardamenti dell’estate 1943, vogliamo rendere pienamente pubblica la petizione da noi lanciata alcuni giorni fa per chiedere la sostituzione di un inopportuno simbolo di guerra, e della sua preparazione, con un simbolo di pace.

Pensiamo ce ne sia molto bisogno, in questo cupissimo tempo di conflitti armati e di genocidio.



Questi alcuni dei commenti postati da chi ha già firmato la petizione:

Firmo questa petizione perché credo che un simbolo di guerra non debba troneggiare in spazi pubblici come se fosse motivo d’orgoglio.

L’aereo rappresenta morte, distruzione, bombardamenti. Non è memoria, è esaltazione.

La pace si costruisce anche scegliendo cosa mostrare e cosa no.

Perché abbattere i simboli della guerra è un primo passo per disarmare il mondo

Questo oggetto bellico può avere lo stesso effetto subliminale di una pubblicità occulta e indurre la coscienza a credere normale ciò che non lo è per cui è meglio avere la visione di un simbolo di pace.



La petizione è indirizzata alla Sindaca di Foggia, alla Presidente del Consiglio comunale, ai/alle Consiglieri/e comunali.



