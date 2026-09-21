La Volta Buona, ospiti e anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026: matrimoni vip e l’omaggio a Sophia Loren

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Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre, il pomeriggio di Rai 1 torna a riempirsi di storie, spettacolo e attualità con La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo. Ogni giorno, a partire dalle 14.05, il programma accompagna il pubblico con interviste, musica, collegamenti e momenti di intrattenimento che si intrecciano con curiosità e notizie di costume.

La settimana sarà particolarmente ricca, poiché il salotto della Balivo ospiterà racconti legati ai matrimoni vip dell’estate, approfondimenti sul benessere e un omaggio speciale a Sophia Loren. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali temi guideranno le puntate? Chi saranno i protagonisti? E quale spazio sarà dedicato alla grande icona del cinema italiano?

Matrimoni vip: le coppie più chiacchierate dell’estate arrivano nel salotto della Balivo a La Volta Buona

Uno dei filoni principali della settimana sarà dedicato ai matrimoni vip, un tema che ha dominato la cronaca rosa degli ultimi mesi. Il programma racconterà le celebrazioni più commentate, offrendo retroscena e curiosità che hanno accompagnato le coppie durante le loro nozze.

Tra i protagonisti ci saranno Ilary Blasi e Bastian Muller, Dove Cameron e Damiano David, oltre a Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Attraverso immagini, testimonianze e ospiti, il matrimonio diventerà anche un’occasione per parlare di amore, scelte personali e vita sotto i riflettori. Inoltre, il racconto televisivo permetterà di riflettere su come le celebrazioni vip influenzino il costume e il modo in cui il pubblico vive le storie d’amore dei personaggi più noti.

L’omaggio a Sophia Loren: un viaggio nella carriera di un’icona mondiale

La settimana sarà segnata anche da un momento particolarmente significativo: l’omaggio a Sophia Loren, che il 20 settembre ha festeggiato il suo compleanno. Il salotto di Caterina Balivo accoglierà amici, parenti e colleghi dell’attrice, chiamati a condividere ricordi e aneddoti legati a una carriera che ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale.

Attraverso testimonianze e materiali d’archivio, il programma ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della vita artistica di Sophia Loren, mettendo in luce il suo legame con il pubblico e la sua capacità di attraversare epoche diverse restando sempre un punto di riferimento. Infine, l’omaggio offrirà anche uno sguardo sulla donna dietro la leggenda, rendendo il tributo ancora più intimo e coinvolgente.

Benessere, alimentazione e intrattenimento: il pomeriggio di Rai 1 tra consigli e storie

Accanto alle pagine di spettacolo, La Volta Buona dedicherà spazio al benessere, con esperti e ospiti che affronteranno temi legati alla salute, all’alimentazione e alla longevità. Questi momenti si inseriranno nel racconto più ampio del programma, che alterna storie di personaggi noti a contenuti utili per la vita quotidiana, creando un equilibrio tra intrattenimento e informazione.

Inoltre, non mancheranno le interviste faccia a faccia, le esibizioni musicali, i collegamenti con gli inviati e i giochi telefonici che permettono al pubblico da casa di partecipare attivamente alla trasmissione. La settimana, dunque, si preannuncia vivace e ricca di contenuti, confermando la capacità del format di unire spettacolo, attualità e racconto personale.