Uomini e Donne, chi è Giacomo: età, lavoro e vita privata del nuovo tronista della stagione 2026

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovedì 3 settembre 2026 è stato presentato il secondo tronista ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo Giorgia Angeloni, arriva Giacomo, 31 anni, ex giocatore di tennis e oggi responsabile commerciale di un’azienda. Nel video di presentazione, il nuovo protagonista del dating show di Maria De Filippi ha raccontato la sua storia, le passioni, il rapporto con la famiglia e la voglia di costruire una relazione seria e matura. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Giacomo, il nuovo tronista di Uomini e Donne? Qual è il suo lavoro? E cosa ha rivelato sulla sua vita privata e sul suo passato sentimentale?

Chi è Giacomo, il nuovo tronista di Uomini e Donne: età e carriera

Giacomo ha 31 anni e nel video di presentazione si è definito una persona riservata, sincera e consapevole dei propri difetti. Oggi lavora come responsabile commerciale in un’azienda, ma il suo passato è legato al mondo dello sport. Fin da bambino ha coltivato una grande passione per il tennis, iniziando a giocare a soli tre anni. “I miei genitori mi vedevano giocare contro il portone di casa per quattro ore al giorno”, ha raccontato. A 18 anni era già diventato un giocatore professionista, ma un infortunio lo ha costretto a interrompere la carriera agonistica.

Nonostante la delusione, Giacomo ha saputo reinventarsi, costruendo un percorso professionale solido e mantenendo la stessa disciplina che aveva imparato sul campo. Oggi si descrive come una persona che preferisce la realtà alla finzione dei social: “Non vivo sui social e penso che la realtà, anche con i suoi difetti, sia sempre più affascinante della finzione ostentata a tutti i costi”. Un approccio maturo e concreto, che lo distingue dai tronisti più giovani e che riflette la sua voglia di trovare una relazione autentica.

Qual è il lavoro e la personalità di Giacomo, il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Nel suo video di presentazione, Giacomo ha raccontato di essere responsabile commerciale e di amare il contatto con le persone, anche se a primo impatto può sembrare freddo e riservato. “Ho bisogno di tempo per aprirmi e conoscere davvero una persona”, ha spiegato. Ama la compagnia, ma preferisce una cena con gli amici e un buon bicchiere di vino a una serata in discoteca. Tra i suoi difetti, ha ammesso di essere permaloso e ipocondriaco: “Se ho un mal di testa cambio immediatamente medico, se ho mal di pancia vado al pronto soccorso”. Un tratto che lo rende ironico e autoironico, ma anche molto consapevole di sé.

Giacomo ha raccontato di essere una persona onesta e diretta, che non ama i compromessi. “Se mi metti i piedi in testa divento antipatico”, ha detto sorridendo. Il suo modo di vivere il lavoro e le relazioni è improntato alla concretezza: non cerca l’apparenza, ma la sostanza. È un uomo che ha imparato a gestire le difficoltà e che oggi vuole mettersi in gioco con la maturità di chi ha già vissuto esperienze importanti.

La vita privata di Giacomo: famiglia, passato e voglia di innamorarsi a Uomini e Donne

Sul piano personale, Giacomo ha raccontato di avere un legame fortissimo con la madre, Simonetta, che ha presentato nel video come “una delle persone più importanti della mia vita”. Ha ricordato anche un periodo difficile, quando lei ha dovuto affrontare un serio problema di salute e un intervento complesso: “Ce la siamo vista brutta, ho avuto paura che non potesse tornare a casa”. Un momento che ha segnato profondamente la sua famiglia e che ha rafforzato il loro legame. Simonetta, nel video, ha confermato quanto quel periodo sia stato delicato e quanto Giacomo le sia stato vicino.

Sul fronte sentimentale, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha avuto una sola relazione davvero importante, durata 12 anni. “Ho fatto l’errore di chiudermi, non viaggiando e non stando con gli amici”, ha confessato. Ora, però, è pronto a ricominciare: “Ho voglia di una relazione matura, senza tralasciare le esperienze che un ragazzo della mia età può fare”. Non ha un prototipo di donna ideale, perché “significherebbe pormi dei limiti”. Quello che cerca è una persona con cui condividere progetti e sogni, come ha spiegato citando una frase che lo ha colpito: “Ti ci devo portare”. Per lui, significa costruire qualcosa insieme, guardando nella stessa direzione.

Con il suo carattere riflessivo, la sua storia personale e la voglia di vivere un amore vero, Giacomo si prepara a diventare uno dei protagonisti più interessanti della nuova stagione di Uomini e Donne.