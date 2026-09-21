Cambio programmazione, oggi 21 settembre 2026: Il Paradiso delle Signore 11 anticipa alle 15:30

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Oggi, lunedì 21 settembre, Rai 1 modifica il suo palinsesto pomeridiano e Il Paradiso delle Signore 11 cambia orario. La soap non sarà trasmessa nel consueto slot, ma verrà anticipata per lasciare spazio a un evento speciale dedicato alla scuola. A questo punto è inevitabile chiedersi: a che ora va in onda Il Paradiso delle Signore 11? Perché la puntata è stata anticipata? E cosa trasmetterà Rai 1 subito dopo?

Cambio programmazione: Il Paradiso delle Signore 11 oggi va in onda alle 15:30

La puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore 11 subirà un anticipo importante. La soap sarà trasmessa alle 15:30, un orario diverso rispetto alla collocazione abituale del pomeriggio di Rai 1.

I fan della serie dovranno quindi sintonizzarsi con mezz’ora di anticipo per non perdere l’appuntamento con le vicende del grande magazzino milanese. La puntata, inoltre, avrà una durata più breve del solito, perché alle 16:30 la linea passerà a un evento speciale.

Perché Il Paradiso delle Signore 11 è stato anticipato: lo speciale “Tutti a scuola”

Il cambio di orario è legato alla scelta di Rai 1 di dedicare il pomeriggio a Tutti a scuola, lo speciale che celebra l’inizio del nuovo anno scolastico.

Lo speciale andrà in onda alle 16:30 e sarà condotto da Eleonora Daniele, che accompagnerà il pubblico in una giornata istituzionale dedicata alla scuola italiana. L’evento vedrà anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, motivo per cui la rete ha deciso di modificare la programmazione.

Per fare spazio a questo appuntamento, Il Paradiso delle Signore 11 è stato anticipato alle 15:30.

Un anticipo fondamentale per i fan della soap: attenzione all’orario di oggi

Chi segue quotidianamente Il Paradiso delle Signore 11 dovrà prestare particolare attenzione al nuovo orario. L’anticipo delle 15:30 rappresenta una variazione significativa rispetto alla routine del daytime di Rai 1, e la puntata ridotta potrebbe contenere sviluppi importanti della trama.

Oggi, quindi, il pomeriggio di Rai 1 sarà scandito così:

15:30 – Il Paradiso delle Signore 11

– Il Paradiso delle Signore 11 16:30 – Tutti a scuola, speciale dedicato all’avvio dell’anno scolastico

Una modifica necessaria per permettere alla rete di trasmettere l’evento istituzionale senza rinunciare alla soap più amata del daytime.