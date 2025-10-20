La Volta Buona, ospiti del 20 ottobre 2025: Beppe Convertini e Tiziana Ferrario si raccontano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo appuntamento con La Volta Buona, il talk di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, è pronto a regalare al pubblico del pomeriggio emozioni, risate e storie che lasciano il segno. Anche la puntata di lunedì 20 ottobre 2025 promette di non deludere gli spettatori, con ospiti d’eccezione pronti ad aprirsi in interviste sincere e a cuore aperto.

Ma chi vedremo oggi nel salotto più accogliente del pomeriggio Rai? E quali argomenti toccherà la conduttrice, tra spettacolo, attualità e curiosità dal mondo dello showbiz? Scopriamolo insieme.

Beppe Convertini a La Volta Buona: ironia, valori e risposte alle critiche

Protagonista indiscusso della puntata del 20 ottobre è Beppe Convertini, reduce dal successo e dalle polemiche legate alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. L’attore e conduttore si racconterà senza filtri a Caterina Balivo, parlando del suo percorso artistico ma anche delle origini semplici che lo hanno reso l’uomo che è oggi.

Tra i momenti più attesi, la replica alle parole di Selvaggia Lucarelli, che lo aveva definito “un uomo medio”. Convertini risponderà con tono pacato ma deciso, spiegando come per lui quell’aggettivo rappresenti un complimento più che una critica. “Sono figlio di persone comuni, autentiche e lavoratrici — dirà — e in questo mi riconosco pienamente”.

L’attore, che nella vita ha sempre alternato il piccolo schermo al teatro, racconterà anche la sua esperienza a Ballando con le Stelle e il valore dell’autoironia nel mettersi in gioco. Un’intervista che promette di alternare leggerezza, riflessione e momenti di pura empatia, nello stile inconfondibile di Caterina Balivo.

L’intervento di Tiziana Ferrario a La Volta Buona: l’attualità raccontata con eleganza

Nella seconda parte della puntata spazio all’approfondimento con Tiziana Ferrario, una delle giornaliste più apprezzate del panorama televisivo italiano. La sua presenza a La Volta Buona aggiunge quel tocco di autorevolezza e competenza che rende il programma un perfetto equilibrio tra intrattenimento e informazione.

Ferrario affronterà alcuni dei temi più discussi dell’attualità, con il suo stile sempre diretto ma rispettoso. Un momento dedicato alla riflessione e al confronto, che permetterà anche al pubblico da casa di guardare ai fatti di cronaca con uno sguardo più consapevole.

Caterina Balivo, da padrona di casa attenta e curiosa, accompagnerà la giornalista in un dialogo spontaneo, cercando di unire il racconto umano all’analisi della realtà. Il tutto, senza mai rinunciare a quel tono leggero che ha reso La Volta Buona uno dei programmi più seguiti del daytime Rai.

Il successo di Caterina Balivo e il fascino di un format sempre più amato

Puntata dopo puntata, La Volta Buona conferma il suo successo come uno dei programmi più freschi e versatili del pomeriggio di Rai 1. Merito di Caterina Balivo, che con la sua eleganza e spontaneità riesce a trasformare ogni intervista in una chiacchierata intima e autentica.

Il format, nato nel 2023 come evoluzione naturale di Vieni da Me, unisce spettacolo, cultura pop e attualità, offrendo spazio non solo ai grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche a storie di persone comuni che hanno saputo reinventarsi.

In ogni puntata, oltre alle interviste e ai momenti musicali, il pubblico può partecipare da casa attraverso i giochi telefonici dedicati alle fiction Rai e alla musica. Un modo semplice e divertente per sentirsi parte del programma, che continua a registrare ottimi ascolti e grande affetto sui social.