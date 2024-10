Caterina Balivo lancia una battuta pungente ai collaboratori video

Sembra che nel backstage de La volta buona, programma Rai condotto da Caterina Balivo, non tiri buona aria. Infatti, nel corso dell’ultima puntata del talk show, la conduttrice campana pare avere un po’ esagerato con una battuta di troppo. Un’affermazione “pungente” che lascerebbe intendere qualcosa che non va dietro le quinte. Ovviamente non possiamo sapere i particolari, ma la battuta “scappata” a Caterina Balivo non è stata ignorata dai più. Facciamo il punto della situazione vediamo cosa è realmente accaduto.

La volta buona: la battuta di Caterina Balivo

Nel corso dell’ultima puntata de La volta buona, Caterina Balivo stava conducendo un gioco assieme ai telespettatori, un “cliché” proprio del talk show in questione. Caterina ha ad un tratto affermato, rivolgendosi a una spettatrice: “Grazie per aver chiamato e grazie agli autori per questo gioco. Prossima telefonata…”. Beppe Convertini si è quindi sorpreso chiedendo alla conduttrice se magari non le piacesse il gioco in questione. Caterina ha risposto in maniera decisa: “No, i giochi in tv non mi piacciono”. Convertini ha risposto senza peli sulla lingua: “Beh è bello che lo dici mentre lo stai facendo”.

Il pubblico non ha apprezzato

Le affermazioni della Balivo non sono state apprezzate dai telespettatori in quanto lei stessa si è dimostrata insofferente verso il medesimo show da lei condotto, o almeno, a una caratteristica del programma in questione. Il giornalista Giuseppe Candela ha dichiarato: “Ormai siamo alla mancanza di rispetto direttamente in onda”.

Cosa sta accadendo a La volta buona?

I rapporti tra Caterina Balivo e gli autori del programma sono tesi e a dimostrarlo c’è un post scritto dalla stessa presentatrice Rai su Instagram: “Un gruppo di lavoro che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà”.