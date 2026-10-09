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La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia debutta nel campionato DR1 contro la Normanna Basket Melfi

L’attesa è finita. Dopo settimane di preparazione e test precampionato, per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia è arrivato il momento dell’esordio nel campionato di Divisione Regionale 1 – Girone A.

La prima palla a due della stagione vedrà l’Angel affrontare la Normanna Basket Melfi, in una gara che porta con sé l’emozione di ogni nuovo inizio e la voglia di misurare sul campo il lavoro svolto fin qui.

«Finalmente scendiamo in campo e possiamo capire realmente a che punto siamo – sottolinea coach Felice Carano –. Le amichevoli ci hanno dato indicazioni importanti, ma adesso si comincia a fare sul serio. I ragazzi lavorano dal 7 settembre senza mai mollare e c’è grande voglia di giocare, impegnarsi e dare il massimo».

Di fronte una formazione giovane, dinamica e già osservata durante il precampionato.

«Melfi è una squadra che ama correre, con buoni tiratori e tanto entusiasmo. Dovremo essere bravi a limitare il loro gioco in transizione, evitare canestri facili e prestare molta attenzione sul perimetro».

Palla a due domenica 11 ottobre al PalaPastore di Melfi ore 18.30.

Comincia la stagione. Comincia il campionato. È tempo della prima palla a due.