La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia debutta nel campionato DR1 contro la Normanna Basket Melfi
La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia debutta nel campionato DR1 contro la Normanna Basket Melfi
L’attesa è finita. Dopo settimane di preparazione e test precampionato, per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia è arrivato il momento dell’esordio nel campionato di Divisione Regionale 1 – Girone A.
La prima palla a due della stagione vedrà l’Angel affrontare la Normanna Basket Melfi, in una gara che porta con sé l’emozione di ogni nuovo inizio e la voglia di misurare sul campo il lavoro svolto fin qui.
«Finalmente scendiamo in campo e possiamo capire realmente a che punto siamo – sottolinea coach Felice Carano –. Le amichevoli ci hanno dato indicazioni importanti, ma adesso si comincia a fare sul serio. I ragazzi lavorano dal 7 settembre senza mai mollare e c’è grande voglia di giocare, impegnarsi e dare il massimo».
Di fronte una formazione giovane, dinamica e già osservata durante il precampionato.
«Melfi è una squadra che ama correre, con buoni tiratori e tanto entusiasmo. Dovremo essere bravi a limitare il loro gioco in transizione, evitare canestri facili e prestare molta attenzione sul perimetro».
Palla a due domenica 11 ottobre al PalaPastore di Melfi ore 18.30.
Comincia la stagione. Comincia il campionato. È tempo della prima palla a due.