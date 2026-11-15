Ballando con le stelle, Mariotto esagera con Barbara D’Urso: interviene Milly Carlucci

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Ieri 14 novembre è andata in onda una nuova diretta di Ballando con le stelle sui teleschermi di Rai 1. Nel corso della serata, Barbara D’Uurso ha vissuto momenti spiacevoli a causa di Guilllermo Mariotto. Tutto è iniziato quando l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è tornata a discutere con Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Il comportamento non è piaciuto al giurato, il quale è letteralmente sbottato: “Ma basta! Smettila di fare la finta che sei sempre così finta. Mariottino lo dici a tua sorella”. Di qui, è arrivata la replica di Barbara D’Urso che ha detto: “Innanzitutto rivolgiti a me in maniera educata, perché sono in giuria come te“. Una risposta che ha dato via ad un gesto di pessimo gusto del giurato verso la sua collega. L’uomo ha preso una bomboletta di profumo ed ha iniziato a spruzzare verso la donna, sostenendo che sentisse puzza.

Ballando con le stelle, il gesto di Mariotto scatena le ire di Barbara D’Urso

Il gesto di Mariotto ha scatenato le ire di Barbara D’Urso che ha dichiarato: “Tutta questa puzza? Cosa? No, Milly, adesso basta. O lui si alza e se ne va e allora io parlo con la concorrente“. Il giudice di Ballando con le stelle ha quindi provato a giustificarsi: “È da quando abbiamo iniziato il programma che io sento un cattivo odore, anche molto forte”. Il gesto ha indignato il web e ha scatenato anche la reazione di Milly Carlucci. La conduttrice ha detto dopo l’ultima diretta di Ballando con le stelle: “Ci sono state delle intemperanze, alle volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti, ma noi siamo una famiglia che alla fine crede profondamente nel ballo, che crede nello spettacolo, che crede nel divertimento e che crede anche nell’armonia, nel fatto di ricomporre tutte le cose che possono anche essere dei colori un po’ impazziti ogni tanto. Quindi, cuore oltre l’ostacolo”

Mariotto che spruzza Barbara D’Urso dicendole che puzza è una delle cose più disgustose viste a Ballando #ballandoconlestelle pic.twitter.com/Bx1rxdk8FJ — Ceci n’est pas une merde (@noneunaccount) November 14, 2026